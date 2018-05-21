İstanbul'da UBER denetimi

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da taksiciler ile UBER sürücüleri arasındaki tartışmalar sürerken polis bugün İstanbul'da denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli yerlerinde UBER araçlarını denetledi. Kadıköy sivil trafik ekipleri, UBER ve benzeri uygulamalarla taşımacılık yapan araçları durdurdu. Denetim sırasında sürücünün ehliyet ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak ceza kesildi. Bağdat Caddesinde yapılan denetimde 5 araca, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 21 bin 42 TL ceza kesilirken, 5 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam bin 670 TL para cezası yazıldı.
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