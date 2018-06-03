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İstanbul'da UBER ve scotty denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da UBER ve SCOTTY uygulamalarını kullananarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler yapıldı.

İstanbul'da UBER ve scotty denetimi

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da UBER ve SCOTTY uygulamalarını kullananarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün UBER ile ilgili sözlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve SCOTTY motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.
Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da UBER ve scotty denetimiİstanbul'da UBER ve scotty denetimiİstanbul'da UBER ve scotty denetimiİstanbul'da UBER ve scotty denetimi

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