İstanbul'da uçaklar ortalama 121 yolcuyla iniş kalkış yaptı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - 2007 ile 2017 yılları arasında 5 milyon 552 bin 338 özel ve ticari sefer ile 674 milyon 737 bin 899 yolcuya hizmet veren Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları merkezli her uçağa düşen yolcu ortalaması 121 olarak belirlendi. AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 2007 ile 2017 yılları arasında 674 milyon 737 bin 899 yolcu hizmet aldı. Atatürk Havalimanı'nda 2007'de 23 milyon 196 bin 229, 2008'de 28 milyon 553 bin 132, 2009'da 29 milyon 812 bin 888, 2010'da 32 milyon 143 bin 819, 2011'de ise 37 milyon 394 bin 694 yolcu, iç ve dış hattaki seferlerle geliş-gidiş yaptı. Bu havalimanında, 2012 yılında 45 milyon 91 bin 962, 2013'de 51 milyon 297 bin 790, 2014'te 56 milyon 695 bin 166 yolcu misafir edildi. 2015 yılında 61 milyon 332 bin 124 olan yolcu sayısı 2016'da 60 milyon 415 bin 470'e düşerken, geçen yıl Atatürk Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı, 64 milyon 106 bin 14'e yükseldi.

Böylece Atatürk Havalimanı'nda, 2007 ile 2017 yılları arasındaki dönemde, iç ve dış hat seferleriyle hizmet alan yolcu sayısı, 490 milyon 39 bin 288 olarak hesaplandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 11 yıllık dönemde yapılan tüm sefer aracılığıyla taşınan yolcu sayısı, 184 milyon 698 bin 611 oldu. Buna göre, 2007'de 3 milyon 720 bin 495, 2008'de 4 milyon 281 bin 193, 2009'da 6 milyon 517 bin 486, 2010'da 11 milyon 189 bin 678 yolcu, iç ve dış hat seferlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. Bu havalimanından geliş ve gidiş yapan yolcu sayısı, 2011'de 13 milyon 124 bin 670'e, 2012'de 14 milyon 686 bin 52'ye, 2013'te ise 18 milyon 521 bin 762'ye yükseldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gelen, giden yolcu sayısı, 20 milyonu ilk kez 2014'te aştı. 2014 yılında 23 milyon 494 bin 646 yolcu bu havalimanını kullanarak, iç ve dış hat seferleriyle seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı, 2015'te 28 milyon 108 bin 738, 2016'da 29 milyon 667 bin 853 olarak hesaplandı. Geçen yıl ise geliş-gidiş seferlerinde 31 milyon 386 bin 38 yolcu, bu havalimanını tercih etti.

- Seferde rekor 2016'da İstanbul'daki havalimanları merkezli ticari ve özel seferleri kapsayan tüm uçuşlar, 2007'den bugüne, yıllara göre büyük artış gösterdi. Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat seyahatleri için 2007'de 262 bin 248, 2008'de 276 bin 148, 2009'da 283 bin 953, 2010'da 288 bin 246, 2011'de 325 bin 209 sefer yapıldı. Atatürk Havalimanı'nda icra edilen sefer sayısı 2012'de 364 bin 322, 2013'de 406 bin 317, 2014'te 439 bin 532, 2015'te ise 464 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Atatürk Havalimanı merkezli sefer sayısı, 2016'da rekor kırarak, 466 bin 396'a yükseldi. Geçen sene ise bu havalimanı merkezli olarak düzenlenen uçuş 460 bin 785 olarak belirlendi. Böylece, söz konusu havalimanından, 2007-2017'de toplam 4 milyon 37 bin 930 iç ve dış hat seferi icra edildiği hesaplandı. Son yıllarda misafir ettiği yolcu sayısı hızla artan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2007-2017'de 1 milyon 514 bin 408 özel ve ticari sefere ev sahipliği yaptı. Bu havalimanında 2007'de 39 bin 757, 2008'de 49 bin 507, 2009'da 63 bin 749, 2010'da 105 bin 962, 2011'de 121 bin 407, 2012'de 126 bin 43, 2013'de 150 bin 575, 2014'te 186 bin 152, 2015'te ise 219 bin 158 iç ve dış hat seferi icra edildi.