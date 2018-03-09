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İSTANBUL'DA USULSÜZ ÇAKAR DENETİMLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-İhsan YALÇIN-Hakan KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar kullanan araçlar ve emniyet şeridi ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler yapıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-İhsan YALÇIN-Hakan KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar kullanan araçlar ve emniyet şeridi ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında usulsüz çakar kullanan bazı sürücülere ceza yazıldı.

GÖZTEPE D-100'DE DENETİMLER
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D - 100 karayolu Göztepe Mevki'inde usulsüz çakar kullanımı ve bulundurulması ile emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde usulsüz çakar taktıran sivil araçlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini kontrol etti.

USULSÜZ ÇAKAR TAKAN BELEDİYE ARACINA CEZA KESİLDİ
Denetimler kapsamında Haliç Köprüsü girişinde kurulan noktada usulsüz çakar takan araçlar durduruldu. Belediyeye taşeron olarak çalıştığı öğrenilen ve usulsüz çakar tertibatı bulunan araca ceza kesilerek, emniyet otoparkına çekildi. Öte yandan, trafik kurallarını ihlal eden diğer araçlar da durduruldu. Kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza kesildi.

BASIN EKSPRES LÜKS BİR ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Denetim noktalarından biri de Basın Ekspres yoluydu.
Trafik ekipleri Atatürk Havalimanı istikametinde çakarlı araçları tek tek durdurup kontrol etti. Denetimler sırasında usulsüz çakar lambası ve siren taktığı belirlenen lüks bir otomobil tespit edildi. Aracın sürücüsüne 108 lira para cezası kesildi.

TEM ETİLER YOL AYRIMINDA DENETİMLER
Tem Otoyolu Etiler yol ayrımında kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, çakar lambası bulunan araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri araçların içindekilerin emniyet personeli olduğunun anlaşılması üzerine araçlara herhangi bir işlem yapılmadı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini de kontrol etti.
Öte yandan trafiği tehlikeye sokan bazı araçlar ise durdurularak uyarıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Denetimlerden görüntü
-Emniyet şeridine giren ve çakarlı araçların çevrilmesi
-Polisi görünce emniyet şeridinden çıkan araçlardan görüntü
-Kimlik kontrolü
-Ceza kesilmesi
-Trafik polislerinden detay
-Durdurulan araçlar
-Ceza kesilen belediye aracı

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