İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 26 bin 950 şüpheliden 2 bin 654'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yılbaşından bu yana kentte 19 bin 362 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 105'i yabancı 26 bin 950 şüpheliden 2 bin 654'ü tutuklandı.

Tutuklananlar arasında 34 farklı ülkeden 73 yabancı uyruklu zanlının da bulunduğu öğrenildi.

Yapılan aramalarda ise çeşitli türlerde 5 ton 748 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 593 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi.

