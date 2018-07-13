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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

Esenyurt ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda, 122 kilogram skank ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda, 122 kilogram skank ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Temmuz'da Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 57 kilogram skank, 1 tabanca ve 24 mermi bulundu.

Küçükçekmece'de ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 65 kilogram skank, 3 tabanca ve 136 mermi bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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istanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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