İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda, 122 kilogram skank ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Temmuz'da Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, 57 kilogram skank, 1 tabanca ve 24 mermi bulundu.
Küçükçekmece'de ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 65 kilogram skank, 3 tabanca ve 136 mermi bulundu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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