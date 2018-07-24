HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

3 operasyonda gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen hafta, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Sultangazi'de 3 ayrı operasyon yapıldı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 322 kilo 850 gram skank, 37 kilo 620 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı, 36 bin kaptagon hapı, 5 tabanca, 172 mermi, 31 bin 600 lira ile 6 bin 610 avro, 200 dolar ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin tamamı tutuklandı.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Buca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanıBuca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanı
Patileri yürüyen merdivene sıkışan kedi iyileştiPatileri yürüyen merdivene sıkışan kedi iyileşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.