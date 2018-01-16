HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 04:00 | Son Güncelleme 53 dakika önce

- Kent genelinde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda bazı şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ekipleri ile özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teoki çeken görüntü: Müzenin teşhir alanında kova, leğen ve çöp kovası

Teoki çeken görüntü: Müzenin teşhir alanında kova, leğen ve çöp kovası

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.