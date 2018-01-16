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İSTANBUL'DA  UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 04:36 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler saat 02.00 sıralarında konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamımda Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakolu Sokak üzerinde bulunan bir apartmana Özel Harekat TİM'leriyle girildi.

Adreslerde ve sokaklarda şüpheli araç, şahıs üzerine arama yapıldı. Aramalar sırasında Özel Harekat TİM'leri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi

Görüntü Dökümü

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-Narkotik polisleri sokakta arama yapması

-Özel Harekat Timleri

-Operasyon yapılan apartman

-Apartmanın bodrum katında arama yapan polisler

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri

-Şüpheli araç ve şahıslarda arama yapılması

-Genel ve detaylar

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