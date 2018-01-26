İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bazı mahallelerde önceden tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.
Operasyon doğrultusunda ekipler tarafından Gümüşsuyu Mahallesi Çiftehavuzlar Sokağı'nda bir adrese de baskın yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız iki silah ele geçirildi.
Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
(AA)
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