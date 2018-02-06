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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 03:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda açılmayan kapılar koç başı ile kırıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Başakşehir ilçelerinin de bulunduğu ilçelerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından adres ve isimleri daha önceden belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

KAPILAR KOÇBAŞI İLE KIRILDI
Narkotik ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerin biri de Başakşehir ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Fırat Sokak'taki 4 katlı bina oldu. Saat 02:30 sıralarında sokağa gelen ekipler, binanın 4. katındaki dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine ekipler koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

UYUŞTURUCU MADDELERİ PENCEREDEN ATTILAR
Polislerin içeri girdiğini gören zanlılar içinde hassas terazi ve uyuşturucu madde bulunan poşeti mutfak penceresinden apartmanın arka bahçesine attı. Bina etrafında da arama yapan polisler, tek katlı olan yan binanın etrafında yaptığı aramalarda poşet içerisindeki malzemeleri buldu. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Operasyona gidilmesi
-Narkotik ve Özel Harekat Timleri binaya girmesi
-Özel Harekat Timi koçbaşı ile kapıyı kırması
-Binadan detay
-Güvenlik önlemi alan polisler
-Narkotik polisleri çevrede arama yapması
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detaylar

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