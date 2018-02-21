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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı - Aralarında "Kral enişte" lakaplı suç örgütü ele başının da bulunduğu şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen suç örgütüne yönelik 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 2 şüphelinin Silivri başta olmak üzere 5 ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Suç örgütü üyelerinin tamamını ele geçirmek için İlçe Jandarma Komutanlığınca 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından önce "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ardından da suç örgütünün elebaşının kimliğine ulaşıldı.

Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen ekipler, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde zanlılara ait bazı evlerle çay ocağı, kafe, nalbur gibi iş yerlerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 23 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, cep telefonları ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden suç örgütünün elebaşı K.P. ve sevgilisi D.Y'nin uyuşturucu maddeyi "Kral Enişte" lakaplı M.U. liderliğindeki başka bir suç örgütünden temin ettikleri öğrenildi.

Aralarında K.P, D.Y. ve M.U'nun da bulunduğu 23 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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