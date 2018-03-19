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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek amacıyla yurt dışından getirilen 2 kilo 200 gram kokain ele geçirildi - Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da 2 kilo 200 gram kokain ele geçirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütü elemanlarını takibe aldı.

Narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin içinde bulunduğu Bulgaristan plakalı araç, Bayrampaşa'da bir iş yerinin otoparkında ele geçirildi.

Operasyonda, I.A.I. (63), Ş.A. (55), O.K. (70), H.A. (46), E.K. (40), S.D. (69), T.Ö. (71) ve M.Y. (46) gözaltına alındı.

Araçta ve iş yerinde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram kokain, 21 bin 480 lira ve sahte nüfus cüzdanı bulundu. Ele geçirilen kokainin yurt dışından getirildiği ve İstanbul'da piyasaya sürülmesinin planlandığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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