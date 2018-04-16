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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Bakırköy'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram eroin ile 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram eroin ile 200 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 10 Nisan'da Bakırköy'de 3 eve ve bir otomobile operasyon düzenleyen ekipler, İ.S.D, R.O, Z.A.D. ve R.O'yu gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram eroin ile 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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istanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu

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