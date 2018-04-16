İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram eroin ile 200 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 10 Nisan'da Bakırköy'de 3 eve ve bir otomobile operasyon düzenleyen ekipler, İ.S.D, R.O, Z.A.D. ve R.O'yu gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram eroin ile 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.