İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 130 kök Hint keneviri ile 172 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tuzla Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 130 kök Hint keneviri, 172 uyuşturucu hap, 5 sigaraya sarılı uyuşturucu, 5 bin 5 lira para ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Operasyonda evde bulunan B.S. ile S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum