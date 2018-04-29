İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 130 kök Hint keneviri ile 172 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 130 kök Hint keneviri, 172 uyuşturucu hap, 5 sigaraya sarılı uyuşturucu, 5 bin 5 lira para ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Operasyonda evde bulunan B.S. ile S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

