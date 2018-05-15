HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 06:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ümraniye'de yapılan operasyonda, narkotik ekiplerinin daha önceden belirlendiği adreslere sabah saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Huzur Mahallesi Sulh sokakta ki iki binaya giren ekipler arama yaparken, bir kişi de gözaltına alındı.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da uyuşturucu operasyonuİstanbul'da uyuşturucu operasyonuİstanbul'da uyuşturucu operasyonuİstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Herkes bu adamı konuşuyor! Sosyal medyayı salladıHerkes bu adamı konuşuyor! Sosyal medyayı salladı
CHP'de sürpriz milletvekili adayıCHP'de sürpriz milletvekili adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?

Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?

Fethullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fethullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Akşener'e çirkin saldırı! Merali Gıdıkla oyunu tepki topluyor

Akşener'e çirkin saldırı! Merali Gıdıkla oyunu tepki topluyor

Alman basınından flaş iddia! Adalet Yürüyüşü'nde 'dinleme' skandalı

Alman basınından flaş iddia! Adalet Yürüyüşü'nde 'dinleme' skandalı

Ebru'nun sır dolu ölümü!

Ebru'nun sır dolu ölümü!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.