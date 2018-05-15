İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ümraniye'de yapılan operasyonda, narkotik ekiplerinin daha önceden belirlendiği adreslere sabah saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Huzur Mahallesi Sulh sokakta ki iki binaya giren ekipler arama yaparken, bir kişi de gözaltına alındı.
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