İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Kağıthane'de bir eve yaptığı operasyonda, 40 kilogram bonzai, 2 kilogram bonzai hammaddesi, hassas terazi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın yasa dışı yollarla getirdikleri uyuşturucu maddeyi Kağıthane'deki evlerinin çatı katında bonzaiye dönüştürdüğü, elde ettikleri uyuşturucu maddeleri başta Sarıyer olmak üzere İstanbul genelinde piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde bonzai üreten şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Söz konusu eve baskın düzenleyen ekipler, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 40 kilogram bonzai, 2 kilo bonzai hammaddesi, hassas terazi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, söz konusu şahısların bağlantıları ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

