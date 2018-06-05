HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 06:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Esenler İlçesinde özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler İlçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Bolu'da HDP binası önünde gerginlikBolu'da HDP binası önünde gerginlik
TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesiTSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi

TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi

Çavuşoğlu ile Pompeo, Menbiç için yol haritasını onayladı

Çavuşoğlu ile Pompeo, Menbiç için yol haritasını onayladı

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.