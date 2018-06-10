İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız bir silah ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde Yakuplu Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı yaptığı iddia edilen zanlı M. S. gözaltına alındı.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada çok sayıda ekili vaziyette Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan keneviri tohumu ile yaklaşık 3,5 kilogram kurutulmuş ve içime hazır kenevir maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

Bir odanın Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevrildiği ve içerisine ışıklandırma, havalandırma ve nemlendirme sistemleri kurulan evde ayrıca uyuşturucu maddelerin paketlenmesi için çeşitli araç gereçler de bulundu.

Zanlı sorgulanmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

