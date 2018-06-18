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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirilen Arjantin uyruklu şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirilen yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Arjantin uyruklu D.Q'nun valizinde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı aramada, valizde saklanmış halde 546 gram toz ve bin 243 gram sıvı olmak üzere 1 kilo 789 gram kokain bulundu. Arjantin uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Q. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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