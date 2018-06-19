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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 07:10 | Son Güncelleme

Esenler ve Bağcılar ilçelerinde, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Bağcılar Esenler istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis uyuşturucu operasyonu

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