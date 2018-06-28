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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 06:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyon kapsamında aranan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerden bazıları yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 53 kişiye ait 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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