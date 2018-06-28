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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 06:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda 45 adrese baskın düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saat 05.30 sıralarında daha önceden tespit edilen 45 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adreslere yapılan baskınlarda 53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evlerde aramalar yapıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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