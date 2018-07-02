İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonunda İstanbul'da bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 10 paket halinde 20 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili O.D, E.C, S.Ö, Ş.Ö ve S.K. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

