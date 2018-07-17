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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

*Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

*Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınanlarla birlikte bir miktar uyuşturucu el geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16.00 sıralarında il genelinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlattı. Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Kağıthane oldu. Ekipler Telsizler Mahallesi'nde 5 adrese şok baskın yaptı.

DÜKKANINDA UYUŞTURUCU ÇIKAN BERBER GÖZALTINDA
Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle adreslere giren polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 adet ruhsatsız silaha da el koyuldu. Öte yandan baskın yapılan adreslerin içinde berber dükkanı da vardı. Dükkana giren polis arka kısımda paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirirken, berber B.S gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerden görüntü
-Adreslere yapılan baskın
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri
-Gözaltına alınan şüpheli
-Genel ve detaylar

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