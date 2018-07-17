İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 

*Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınanlarla birlikte bir miktar uyuşturucu el geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16.00 sıralarında il genelinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlattı. Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Kağıthane oldu. Ekipler Telsizler Mahallesi'nde 5 adrese şok baskın yaptı.

DÜKKANINDA UYUŞTURUCU ÇIKAN BERBER GÖZALTINDA

Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle adreslere giren polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 adet ruhsatsız silaha da el koyuldu. Öte yandan baskın yapılan adreslerin içinde berber dükkanı da vardı. Dükkana giren polis arka kısımda paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirirken, berber B.S gözaltına alındı.

