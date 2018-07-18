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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Başakşehir'deki bir depoda, 800 kilogram skunk ile bonzai üretiminde kullanılan fubinaca ham maddesi bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 800 kilogram skunk ve bonzai üretiminde kullanılan fubinaca ham maddesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, bir kişinin yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği uyuşturucuyu Başakşehir Organize Sanayi sitesinde kiraladığı bir depoda tuttuğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerince depoya düzenlenen operasyonda, vakumlu poşetler içerisinde 800 kilogram skunk ile bonzai üretiminde kullanılan fubinaca ham maddesi, hassas terazi ve poşetleri vakumlamak için kullanılan makine bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının bağlantılarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Bonzai fubinaca istanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı skunk uyuşturucu operasyonu

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