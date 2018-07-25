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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Oto yedek parçaları arasına sakladıkları 172 kilogram eroini yurt dışına götürmek istedikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 172 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanmaya bağlı olarak solunum yetmezliği teşhisiyle Silivri'de bir hastanede tedavi gören A.Y. adlı kişinin iş ve özel hayatını araştırmaya başladı.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık 10 ay süren araştırmasında, A.Y'nin Büyükçekmece'de bir ithalat ve ihracat firmasının sahibi olduğu ve arkadaşı R.U. ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Y. ile R.U'nun Polonya'ya uyuşturucu sevkıyatı yapacakları istihbaratı alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Esenyurt'taki bir antrepoya düzenlenen baskında, A.Y. ile R.U. tarafından yurt dışına ihraç edilecek oto yedek parçaları kutularında arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği "Avcı"nın da katıldığı aramada, hava ve karbon filtrelerinin içine saklanmış 172 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda A.Y. ve R.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

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