İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pendik ve Kartal'da uyuşturucu madde sattıkları öğrenilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Jandarmanın 2 ay süren teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından Şile'deki 6 ev ile Kartal'daki 2 iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şüpheliler M.K. ve E.C. gözaltına alındı.
Jandarma narkotik dedektör köpeği "Vadi"nin de katılımıyla ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin bir kısmının, M.K.'nin otomobilinin vites kutusunun içinde bulunduğu bildirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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