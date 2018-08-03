HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kokain ve eroinden oluşan yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Hakkari-Van bölgesinden temin edilen uyuşturucuyu İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin uyuşturucuyu sakladıkları Avcılar'daki adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adresteki çocuk odasında yapılan aramada, çekmeceye gizlenmiş bir miktar kokain bulundu. Binanın bodrum katında da detaylı arama yapan ekipler, valiz içerisine gizlenmiş yaklaşık 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.S ile İ.E, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerden S.S'nin "uyuşturucu ticareti yapmak", İ.E'nin de "sahtecilik"ten suç kaydının olduğu öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepkiSeçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin fiziki takip İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla kokain operasyon

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Diğer Haberler
Avukat Berzan Toprak'tan İncirlik Üssü'ndeki ABD askerleri için yakalama ve tutuklama talebi

Avukat Berzan Toprak'tan İncirlik Üssü'ndeki ABD askerleri için yakalama ve tutuklama talebi

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.