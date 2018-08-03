İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Hakkari-Van bölgesinden temin edilen uyuşturucuyu İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin uyuşturucuyu sakladıkları Avcılar'daki adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adresteki çocuk odasında yapılan aramada, çekmeceye gizlenmiş bir miktar kokain bulundu. Binanın bodrum katında da detaylı arama yapan ekipler, valiz içerisine gizlenmiş yaklaşık 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.S ile İ.E, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerden S.S'nin "uyuşturucu ticareti yapmak", İ.E'nin de "sahtecilik"ten suç kaydının olduğu öğrenildi.

