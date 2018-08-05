İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 5 kilo 221 gram eroin ve 32 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, İ.A. (42) ve O.B'yi (33) yakaladı. Adreste yapılan aramada, 5 kilo 221 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan mikser ve bazı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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