İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kargo ile Kanada'ya gönderilmek istenen 3 kilo 588 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir kargo firmasından yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, firmaya operasyon düzenleyen ekipler, Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenmiş dut pestili görünümündeki 3 kilo 588 gram Afyon sakızı ele geçirdi.
Kargoyu firmaya teslim eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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