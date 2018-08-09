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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Olayla ilgili gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve halen cezaevinde bulunan H.B'nin yerine uyuşturucu ticaretini eşi N.B'nin yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda adresini değiştirdiği belirlenen 2 çocuk annesi N.B'nin, çocuklarıyla yaşadığı Avcılar'daki yeni evinde M.B. ile irtibatta bulunduğu ve uyuşturucu ticaretini birlikte yaptıkları belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evin banyosundaki plastik saklama kovasının içinde, çocuk odası ve diğer odalarda poşetler içerisinde yaklaşık 40 kilogram bonzai ve bonzai üretiminde kullanılan Ab-Fubinaca maddesi ile bir miktar kokainin yanı sıra uyarıcı haplar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.B. ile M.B, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Ab-Fubinaca Bonzai İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kokain uyuşturucu operasyonu

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