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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de 181 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda, biri yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 181 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda 11 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından uyuşturucu maddenin saklandığı Bahçelievler'de bir eve operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Maya"nın da katıldığı operasyonda, 181 kilogram eroin, ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin avro ve 7 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, biri Bulgaristan uyruklu 11 kişi zanlı gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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