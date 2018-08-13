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- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 181 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler'de bulunan çeşitli adreslerde saklandığını tespit etti. Narkotik polisleri tespit ettiği şüphelilerin araçlarına ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları adreslere 8 Ağustos'ta Narkotik Dedektör köpeği 'Maya'nın katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 181 kilo eroin, 35 bin Euro, 7 bin lira para, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1'i Bulgaristan uyruklu toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin 2 otomobile ve bir işyerine yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin yaptığı baskınlar

-Ekiplerin işyerinde arama yapması

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Ekiplerin başka bir otomobili durdurması

-Otomobilde bulunan uyuşturucu madde

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Dedektör köpek maya'nın görüntüsü

-Genel ve detaylar

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