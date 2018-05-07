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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; TÜRKİYE'DE İLK KEZ ELE GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

* Türkiye'de ilk kez metilamin maddesi ele geçirildi.

* Türkiye'de ilk kez metilamin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi.

* Baskın anı polis kamerasında...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul'da bir villaya yapılan baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ecstascy hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 4 Mayıs Cuma günü Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında bir Beykoz'daki villada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ectacsy hap ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez ele geçen metilamin maddesinin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi.
Baskınlar polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Polis ekiplerinin şüphelilerin çıkışında düzenlediği baskın
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Polis ekiplerinin villaya girmesi
-Villada yapılan uyuşturucu haplar
-Uyuşturucu hap imalatında kullanılan makineler
-Şüphelilerin uyuşturucu hapları sakladığı depolar
-Genel ve detaylar

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