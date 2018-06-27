İstanbul'da yağış

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un birçok kesiminde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sabah 08.00'den itibaren başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise "Yağışların; Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

