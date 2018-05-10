İstanbul'da yağış etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı.
Kent genelinde şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle bazı yollarda ise su birikintileri oluşurken trafikte de sürücüler zor anlar yaşadı.
Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise şemsiyecilerden şemsiye satın alarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Öte yandan Galata Köprüsü'nde balıkçılar yağmurun şiddetine aldırmaksızın, üzerlerine giydikleri yağmurlukları ile balık tutmaya devam etti. Kimi balıkçılar da bir taraftan tenekede odun ile ateş yakıp ısınmaya çalışırken kimisi de oltasını Haliç'e atarak balık tutmanın keyfini çıkardı.
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