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İstanbul'da yağış etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:17 | Son Güncelleme

Kentin her iki yakasında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak sürüyor

İSTANBUL (AA) - Bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'un her iki yakasında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

- Metroda aksama

Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı.

Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor. Belediye ekipleri bu alana dolgu yaparak destek amaçlı kamyonlarla kum ve çakıl dökerken, belediye ve AKOM araçlarının bölgedeki inceleme ve destek çalışmaları sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da yağış, özellikle Üsküdar, Tuzla ve Pendik ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle sahil yolunda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların kuytu yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kız Kulesi çevresinde bazı vatandaşlar da yağmura rağmen sahilde dolaşarak serin havanın tadını çıkardı, yağmur altında Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak yağış yağmur

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