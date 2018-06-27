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İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 08:48 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı.

İstanbul DHA
İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Görüntü Dökümü;:
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-Yağmurdan görüntüler

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