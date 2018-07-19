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İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar başlarına poşet geçirerek ıslanmamaya çalışırken bazıları ise sığındıkları işyerleni önlerinde yağmurun sona ermesini bekledi.

Görüntü dökümü

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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün görüntüsü

- Teknelerin görüntüsü

- İnsanların yağmur yağarken yürümesi

- Dükkan önünde bekleyenlerin görüntüsü

- Genel ve detaylar

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