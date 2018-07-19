İstanbul'da yağmur (2)

Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar başlarına poşet geçirerek ıslanmamaya çalışırken bazıları ise sığındıkları işyerleri önlerinde yağmurun sona ermesini bekledi.
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