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İstanbul'da yağmur (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı.

Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar başlarına poşet geçirerek ıslanmamaya çalışırken bazıları ise sığındıkları işyerleri önlerinde yağmurun sona ermesini bekledi.

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