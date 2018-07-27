 İSTANBUL'DA YAĞMUR-2

Haber-Kamera: Güven USTA-Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur etkili oldu. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

BAĞCILAR'DA 3 ARAÇ KAZA YAPTI

Bağcılar'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Başakşehir yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bayrampaşa'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Bağcılar'dan görüntüler

-Gaziosmanpaşa'da dolu yağışı(cep telefonu)

-Bağcılar'da su birikintisi nedeniyle kaza yapan araçlar

-Bayrampaşa'da su basan yol

Genel ve detaylar

