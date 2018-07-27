 İSTANBUL'DA YAĞMUR-2

Haber-Kamera: Güven USTA-Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur etkili oldu. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.
BAĞCILAR'DA 3 ARAÇ KAZA YAPTI
Bağcılar'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Başakşehir yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BAYRAMPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Bayrampaşa'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Bağcılar'dan görüntüler
-Gaziosmanpaşa'da dolu yağışı(cep telefonu)
-Bağcılar'da su birikintisi nedeniyle kaza yapan araçlar
-Bayrampaşa'da su basan yol
Genel ve detaylar
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
Ahmet Şık'a büyük şok!
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum