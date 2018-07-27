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İstanbul'da yağmur (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur etkili oldu.

Güven USTA-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur etkili oldu. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

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