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İSTANBUL'DA YAĞMUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür KAYA-İSTANBUL DHA İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Özgür KAYA-İSTANBUL DHA
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.

Görüntü Dökümü:
-Yağmurdan görüntü
-Duraklara sığınanlar
-Şemsiye ile yürüyenler
-Detaylar

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