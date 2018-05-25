İstanbul'da yağmur

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor
Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.
(FOTOĞRAFLI)
Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı
İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı
Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Kreşe bıraktığı bebeğini ısırık izleri içinde buldu! Kameraları izleyince şoke oldu
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Okuyucu Yorumları 0 yorum