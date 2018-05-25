İstanbul'da yağmur

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor

Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.

