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İstanbul'da yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur ve dolu etkili oldu.

Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Güven USTA-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur ve dolu etkili oldu. Ataşehir'de dolu etkili olurken, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş'ta kısa süreli etkili olan yağışın ardından
Boğaz'da gökkuşağı oluştu.

BAĞCILAR'DA 3 ARAÇ KAZA YAPTI
Bağcılar'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Başakşehir yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Bayrampaşa'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçlar mahsur kalırken, ekipler suyu tahliye etmek

ATAŞEHİR'DE DOLU SÜRPRİZİ
Ataşehir'de etkili olan dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

BOĞAZ'DA GÖKKUŞAĞI
Beşiktaş'ta da yağmur etkili oldu. Kısa süreli yağışın ardından güneş açtı.Boğaz üzerinde yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
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