İstanbul'da yağmur (5)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN- Hakan KAYA - Alper KORKMAZ- Güven USTA - İstanbul DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmur trafik yoğunluğuna da neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağmurun aralıklarla saat 12.00'a kadar devam edeceği, saat 18.00'da tekrar başlayarak gece saatlerine kadar süreceğini belirtti.

